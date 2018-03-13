За неделю до выборов: в Екатеринбурге открылись избирательные участки

На избирательный участок Екатерина Геннадьевна пришла за неделю до выборов. Все — ради удобства, чтобы проголосовать по месту фактического пребывания, а не регистрации. С сегодняшнего дня сделать так же может каждый — такие заявления пришли на смену открепительным удостоверениям. Главное — успеть написать его до пятницы. Заявление нужно писать на вашем избирательном участке, и указать там, где вы планируете голосовать. На каждое клеится особая марка. Без нее документ недействителен. А вот сотрудникам ПНТЗ пришлось пойти еще дальше. Участок здесь откроется на 2 часа раньше положенного. Ведь смена на заводе длится 12 часов — ровно столько, сколько проводится голосование. Поэтому заводчане просто не успевают посетить избирательные участки. Избирком пошел навстречу работникам. А пока избиратели думают, где им голосовать, лидеры мнений Свердловской области активно призывают жителей прийти на выборы президента.