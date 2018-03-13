В Екатеринбурге запустили аудио экскурсию по местам памяти жертв сталинских репрессий

Необычный маршрут объединяет три десятка историй тех, кто пострадал от большого террора

От сухих цифр у Марианны Вениаминовны на глазах слезы. Ведь за каждой из них — прерванная жизнь репрессированных свердловчан. Истории тех, кто навсегда пропал в лагерях и расстрельных подвалах, легли в основу аудио-спектакля. О погибших на маршруте памяти рассказывают их родные. Три десятка разных — но одинаково трагичных — рассказов собрали в Музее истории Екатеринбурга. Сотрудники признаются, многие герои от участия отказывались — уж слишком больно ворошить прошлое. Марианна Вениаминовна же уверена — о таком молчать нельзя. Пенсионерка вспоминает, в 37 году арестовали её дядю по обвинению в терроризме. Несколько недель родные носили заключенному передачки. И лишь случайно узнали, что мужчину убили в тот же день. Декорациями для аудио-спектакля стал — сам Екатеринбург. Автобус проезжает мимо самых знаковых строений той эпохи — это и городок чекистов, и главное управление НКВД — ныне МВД -, где приводили приговоры в исполнение, и просто дома. Так, из особнячка на Гоголя черный воронок увез целую семью. Не обошлось в спектакле и без профессионалов. Сухую статистику озвучили актеры. Почти полтора часа спектакля в театре монтировали больше двух недель. Причем, текст актеры начитали буквально за день — ведь тема Большого террора, признаются, коснулась и их семей. Отправиться в прошлое может каждый, рассказывают организаторы. Каждую субботу необычный автобус отправляется по маршруту памяти. Причем, эти истории вскоре можно будет унести с собой — музей выпустил книгу с рассказами тех, кто пережил Большой террор.

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