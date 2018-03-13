Стоянка запрещена: пять улиц в Екатеринбурге сделают свободными от парковок

Запрещающие знаки появятся сразу в нескольких районах города

Так, парковаться и даже останавливаться запретят на Сортировке: на улице Паровозников — от Соликамской и до Строителей. И на Автомагистральной от Теплоходного проезда. Запрещающие знаки вскоре появятся и на Уралмаше — на улице Победы со стороны Народного Фронта. Кроме того, оставить свой автомобиль у дома нельзя будет жителям Рощинской, 25 — что в Сосновом бору. И на Сибирском тракте от Кольцовского — там парковку запретят на участке длиною 80 метров. В администрации уверяют, на такие жертвы пришлось пойти по многочисленным жалобам самих автомобилистов. Нововведения должны помочь разгрузить дороги.

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