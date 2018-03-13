Один телефон по цене двух: покупателю в салоне связи приписали лишний кредит

Приобретение телефона обернулась для горожанина займами сразу в двух банках. Про второй кредит он ничего не знал, поэтому напоминания о долге из стороннего учреждения сперва воспринял как недоразумение. По словам Константина, кредит на смартфон он оформил еще в июле. Получить одобрение банка удалось только со второй попытки. Как мужчине объяснили в салоне, компания, которая сперва дала согласие на заём, через несколько часов по непонятной причине его отклонила. Поэтому клиента попросили заключить договор с другим учреждением — на 68 тысяч рублей. Больше полугода Константин исправно вносил платежи и лишь недавно узнал, что примерно столько же должен еще одному банку. Как там пояснили, в кредите мужчине они не отказывали. Как уверяют в банке, кредитный договор с подписью мужчины у них имеется — салон его не аннулировал. Деньги магазину были перечислены. Теперь — раз произошла ошибка — их ждут обратно. Однако продавцы теперь заявляют, что они ни причем — все дело в техническом сбое. Но юристы, к которым обратился Константин, подозревают, что сотрудники салона что-то недоговаривают. Документы о перечислении денег в салон имеются. Если альтернативный кредит в скором времени не закроют, суда не миновать. После нашего обращения второй кредит нашелся. К вечеру конфликт с клиентом был урегулирован. Но если спор с покупателем решен, то между партнерами он, похоже, затянется. И в салоне связи, и в банке продолжают настаивать – это не их ошибка. Поэтому кто будет оплачивать заём Константина, по-прежнему вопрос.