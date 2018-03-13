Бросок на победу: чемпионат по самбо прошел в Екатеринбурге

По словам организаторов, такие соревнования важны не только с точки зрения спорта — они делают из будущих офицеров настоящих защитников Родины. По словам представителей Минобороны, самбо сейчас занимаются практически все учащиеся российских кадетских училищ. Этот вид борьбы был создан в СССР и вобрал в себя множество элементов из других искусств — от армянского коха до японского сумо. Однако он все равно считается исконно российским. В этот раз при поддержке Русской медной компании на соревнования прибыли представители 27 довузовских учреждений. Свое мастерство участники демонстрировали в спортивном комплексе «Архангел Михаил», который считается одним из лучших залов для единоборств в области. Организаторы уверяют — турниры по самбо развивают в бойцах волевые качества, которые пригодятся им в дальнейшей службе. Первое место заняли самбисты Петербургского военного института физкультуры. Для остальных команд — это стимул совершенствоваться и побеждать в будущем.