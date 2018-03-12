Жители новостроек Краснолесья вышли на митинг, чтобы не остаться на улице

На чемоданах Елена живет который месяц. Вить семейное гнездышко у хозяйки желания нет — она до сих пор находятся здесь на птичьих правах. Оформить в собственность квартиру, купленную за большие деньги, не дает суд. Уже после сделки выяснилось, эти квадратные метры обещаны… другим. Чужими в своих квартирах разом стали жители двух новостроек в Академическом. Им пришли письма от Уральского отделения Академии наук с просьбой освободить жилье. Оказалось, что земля, на которой стоят дома — в собственности федерации. Застройщикам участок передали с условием, что 15 процентов жилого фонда станут госимуществом. Однако на деле получилось иначе. Обещанные ученым квадратные метры продали ничего не подозревающим пайщикам. Крайними в этой запутанной ситуации оказались почти полторы сотни семей. Получив письма несчастья от УрО РАН, люди бросились было к застройщику, но тот уже фактически стал банкротом. Где искать помощи, горожане уже не знают. Люди жалуются, что им совсем житья не стало. Местной управляющей компании судом запрещено обслуживать секции, которые считаются спорными. Велик риск, что в скором времени пайщики могут лишиться благ цивилизации. На защиту пострадавших встали те, кто не значится в списках на выселение. И хотя о своих проблемах горожане кричат в голос, их пока никто не услышал. Представители Академии наук картину будущего рисовать отказались. Как, впрочем, и отвечать на вопросы журналистов, мол, нельзя, пока суд да дело. Устав от долгих тяжб, жильцы решили вновь обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство пообещало провести очередную проверку, но надежды на скорое разрешение проблемы нет. Поэтому распаковывание вещей снова откладывается.