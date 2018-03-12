Юбилей Уральского добровольческого корпуса отметили в Екатеринбурге

Знаменитое танковое соединение, созданное силами свердловчан, бросилось в бой 75 лет назад. Уральский танковый корпус вошел в историю как единственное в мире соединение, полностью созданное на средства добровольцев. На его оснащение государство не потратило ни рубля. Боевые машины были построены рабочими сверх плана, после окончания основного дня. Коллективы отдавали на корпус последние деньги, мужчины выстраивались в очередь в военкоматы, чтобы служить в нем. На сегодняшний день осталось всего шесть бойцов, воевавших в составе этого легендарного соединения. Накануне их чествовали на торжественном вечере, посвященном юбилею УДТК. Там же награждали нынешних военных, отличившихся на службе — в знак особых заслуг им вручили «Черные ножи». Такие же клинки в годы великой отечественной войны прославили и танковый корпус.