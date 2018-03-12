Свердловские лыжницы принесли паралимпийской сборной России три медали

Михалина Лысова и Анна Миленина заработали золото, серебро и бронзу

Впрочем, подводить итоги пока рано. У наших лыжниц впереди еще пять гонок — и хорошие шансы на медали. Хотя то, что Михалина вообще поехала на Паралимпиаду, в российской команде называют чудом. Из-за разбирательств в международном комитете приглашение на игры спортсменке пришло лишь 6 марта, за три дня до старта. Не исключено, что именно это и помогло биатлонистке победить. Она выиграла первую 6-километровую гонку и прошла два огневых рубежа без единого промаха. Для преследователей Михалина оказалась недосягаема — от ближайшей соперницы спортсменка оторвалась на 40 секунд.

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Свердловские лыжницы принесли паралимпийской сборной России три медали