Свердловские лыжницы принесли паралимпийской сборной России три медали

Впрочем, подводить итоги пока рано. У наших лыжниц впереди еще пять гонок — и хорошие шансы на медали. Хотя то, что Михалина вообще поехала на Паралимпиаду, в российской команде называют чудом. Из-за разбирательств в международном комитете приглашение на игры спортсменке пришло лишь 6 марта, за три дня до старта. Не исключено, что именно это и помогло биатлонистке победить. Она выиграла первую 6-километровую гонку и прошла два огневых рубежа без единого промаха. Для преследователей Михалина оказалась недосягаема — от ближайшей соперницы спортсменка оторвалась на 40 секунд.