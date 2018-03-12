Сезонное обострение: как бороться с буйными соседями

По рукам этого мужчину вяжут ради безопасности соседей. В начале весны он вдруг устроил Новый год по-итальянски — ни с того ни с сего стал выкидывать из окна вещи. На это его, судя по всему, подвигло потепление. Спасатели рассудили — здесь явно нужна помощь врачей. Жильцу вызвали психиатрическую бригаду. Как оказалось, это не единственный случай опасного соседства. С наступлением весны горожане все чаще ведут себя странно. Так, например, из-за жителя дома на Социалистической живущие рядом едва не взлетели на воздух. В обычно пустующей квартире кто-то не выключил газ. Люди предполагают, что потушить конфорку забыли приятели хозяина дома. Дверь в квартиру всегда нараспашку, но это мужчину, похоже, устраивает. Впрочем, такие обещания жители слышали не раз. Поэтому жалуются на неприятное соседство, куда только можно. Правда, пока службы только и делают, что переадресовывают письма друг другу. Обезопасить себе и весь дом в таких случаях сложно, но можно, рассказывают юристы. Следует собрать доказательства того, что ваши соседи опасны — делать снимки вредительств и привлекать свидетелей. Это может стать как основанием для проверок, так и уликой в суде по делу о выселении. Впрочем, после случая с газом в нехорошую квартиру все же пришли управленцы. Они установили на двери новый замок — чтобы соседям было спокойнее.