Оружие против хамства: как действовать, если вам нагрубили в транспорте

Уже в салоне я решил уточнить, могу ли я по трамвайному билету продолжить поездку в автобусе. Однако этот простой вопрос привел водителя в ярость. Нелестный разговор очевидцы засняли на телефон. Но водителю это не понравилось. Бросив руль, он кинулся в драку. Несмотря на тон разговора, водитель оказался прав в том, что требовал плату. Ведь трамвайно-троллейбусное управление и автопредприятие — два разных юридических лица. Поэтому нужно было оплатить проезд в автобусе, а уже потом обратиться в ТТУ за возвратом денег за несостоявшуюся поездку. Но почему-то водитель автобуса объяснить правила не смог. Сейчас в деле разбирается его начальство. Как бы там ни было, ни в коем случае проявление хамства, неуважения водителя к пассажирам не спускайте на тормозах. В любом салоне есть сведения о компании-перевозчике, куда всегда можно обратиться с жалобой.