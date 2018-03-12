На заправке в Екатеринбурге поставили аппарат для поверки бензина

Такая акция уже прошла в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Новосибирске — а теперь и в Екатеринбурге. Пробы эксперты принимали бесплатно и анонимно — лаборантам не было известно, откуда автомобилисты привозили образцы для исследования. Бензин проверяли на соответствие октановому числу, дизель — по цетановому, в пробах искали различные примеси и присадки. Всего оценивались больше десятка показателей. После экспресс-анализа каждому водителю выдали официальный протокол испытаний. Эксперты лаборатории подробно рассказали о значении каждого параметра топлива и его влиянии на двигатель автомобиля. Лишь в одном случае 98й бензин немного не дотянул до заявленного октанового числа. По словам специалистов, это самый распространенный недочет. Говорить или оставить тайной, откуда привезены образцы, каждый обратившийся решал сам. В любом случае, результаты экспертизы помогли автомобилистам сделать вывод – каким заправкам можно доверять.