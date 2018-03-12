Космический футбол: испанский спутник снял стадионы России

Самым необычным на общем фоне кажется Сочинский «Фишт», крыша которого разделена на 2 половины. Арена в Самаре с высока напоминает солнце, а вот Екатеринбугский стадион единственный имеет выдвижные трибуны. Первый — пробный — матч здесь пройдет уже 1 апреля. Ну, а чемпионат мира Россия примет с 14 по 15 июля. Играть футболисты также будут в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.