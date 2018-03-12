15-летние подростки кинулись в огонь ради спасения пенсионеров

Эти парни вмиг стали настоящими героями. И не только на родном Уктусе. 15-летние Олег и Виталик спасли из огня пенсионеров. Школьники шли погулять, когда заметили пламя. Таких кадров у местных оказалось немало — ведь очевидцы первым делом схватились за телефоны. И только эти ребята не побоялись броситься в огонь. Рассказывают: поднявшись в квартиру, увидели двоих пенсионеров. Супруги — им пошел девятый десяток — сначала даже не поняли, что происходит — и спасаться не хотели. Спасать погорельцев ребятам пришлось дважды. Сперва от огня, а затем — на улице — от холода. Но спасением пенсионеров школьники не ограничились. Они вынесли из огня соседскую кошку — и помогли эвакуироваться другим жильцам. О том, что оба могли погибнуть, говорят, и не думали. Впрочем, без травм не обошлось. Такой храбрости от подростков взрослые не ожидали. А вот погорельцы так и не узнали, как зовут их спасителей. Тот день пенсионеры вообще помнят с трудом. С отравлением угарным газом их отвезли в больницу. Зато в родной школе имена героев у всех на устах. Учителя вспоминают, мальчики спасали жизни и раньше. Так, год назад Олег вытащил из полыньи ребенка. Спасать жизни парни планируют и дальше. Уже в следующем году оба хотят поступать в МЧС — на пожарную безопасность. Спасатели таким приемникам только рады. Впрочем, сами Олег и Виталя к шумихе вокруг себя относятся спокойно. Мол, чем тут гордиться? Так должен поступить каждый.