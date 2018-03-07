Засуха в Большом Истоке: в поселке неделю нет холодной воды

Одну из жительниц мы застали за странным занятием. Женщина собирала снег в ванну. Это, говорит, по большой нужде. В магазинах местные уже раскупили всю питьевую воду. Дмитрий, чтобы сэкономить, ездит на колонку в Арамиль. Но 40 литров его семье даже на сутки не хватает. Вода, жалуются сельчане, пропала еще на прошлой неделе. Поскольку горячую люди получают через водонагреватели — в домах совсем сухо. По словам чиновников, неделю назад в поселке, действительно, случилась авария. Ее устранили в тот же день, но после пуска воды давление в трубопроводе опять стало падать. Значит, где-то еще утечка. Работа ведется в круглосуточном режиме без перерыва на праздничные дни, пока не будет обнаружен порыв. Ремонтники лишь обращаются к жителям с просьбой: не открывать самостоятельно задвижки в колодцах, поскольку это только увеличивает срок поиска места аварии.