Все ближе к мечте: сбор денег на новую книгу сказочницы Веры Сибирёвой продолжается

На просьбу помочь уже откликнулись два десятка неравнодушных

Однако поступившей на счет суммы пока не хватает даже на небольшой тираж. Сбор средств на книгу Веры Сибиревой, которая прославилась на всю страну, продавая на улице свои сказки, начался на прошлой неделе. Бабушка, наконец, заключила с издательством договор на выпуск красочного сборника в твердом переплете. В планах — напечатать тысячу экземпляров. Однако денег, вырученных с продаж брошюр, пока хватает только на сотню. Поэтому Вера Васильевна рассчитывает на помощь неравнодушных читателей. Ведь уже активно ведется работа с типографией.

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Все ближе к мечте: сбор денег на новую книгу сказочницы Веры Сибирёвой продолжается