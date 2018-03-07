В Первоуральске из кранов течет синяя вода

Цвет вода поменяла у жильцов сразу нескольких многоэтажек

Причем, поменяла она не только цвет, но и другие свойства — приобрела странный запах и стала обжигать руки. Что могло стать причиной — пока неизвестно. Специалисты, узнав о феномене разошлись во мнениях. Так, в водоканале предполагают, что окрасить жидкость могли реагенты, которые добавляют в горячую воду. В управляющей компании считают, что причина в недавней аварии на сетях. Что же произошло на самом деле станет ясно лишь после лабораторного анализа.

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