Цветы для автоледи: инспекторы ДПС поздравили дам с 8 марта

В поздравительный набор также вошли памятки и брошюры

К восьмому марта инспекция приготовила 400 тюльпанов, которые сотрудники подарили водителям-женщинам. В поздравительный набор также вошли памятки по перевозке детей и другие полезные подарки. Они должны помочь автоледи реже оказываться в затруднительных ситуациях на дорогах. Ведь, по статистике, представительницы прекрасного пола попадают в аварии на 30 процентов чаще, чем мужчины. Впрочем, их нарушения не такие серьезные. Так, автомобилистки под градусом попадаются в 3 раза реже. Что не мешает им радоваться празднику.

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Цветы для автоледи: инспекторы ДПС поздравили дам с 8 марта