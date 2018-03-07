Цветы для автоледи: инспекторы ДПС поздравили дам с 8 марта

К восьмому марта инспекция приготовила 400 тюльпанов, которые сотрудники подарили водителям-женщинам. В поздравительный набор также вошли памятки по перевозке детей и другие полезные подарки. Они должны помочь автоледи реже оказываться в затруднительных ситуациях на дорогах. Ведь, по статистике, представительницы прекрасного пола попадают в аварии на 30 процентов чаще, чем мужчины. Впрочем, их нарушения не такие серьезные. Так, автомобилистки под градусом попадаются в 3 раза реже. Что не мешает им радоваться празднику.