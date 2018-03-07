Три станции метро закроются на выходные

Полностью закрыть станции «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая» пришлось ради безопасности горожан — ведь во время работ на пути могут попасть стройматериалы. Из двух зол выбрали меньшее — ограничение движения под землей в выходные дни. В это время поток пассажиров уменьшается. Терпеть неудобства жители будут ради нового перехода, который соединит станцию метро и торговый центр Гринвич. Это инициатива бизнесменов, которые оплатили разработку проектной документации и стройку.