Три станции метро закроются на выходные

На «Геологической» будут строить подземный переход

Полностью закрыть станции «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая» пришлось ради безопасности горожан — ведь во время работ на пути могут попасть стройматериалы. Из двух зол выбрали меньшее — ограничение движения под землей в выходные дни. В это время поток пассажиров уменьшается. Терпеть неудобства жители будут ради нового перехода, который соединит станцию метро и торговый центр Гринвич. Это инициатива бизнесменов, которые оплатили разработку проектной документации и стройку.

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