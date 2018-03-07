Событие космического масштаба: в небе над Екатеринбургом заметили яркую вспышку

Ведь на миг в городе стало светло, как днем. Ближе всего к истине оказались те, кто говорил о падающей звезде. По словам ученых, светопреставление устроил болид, который, скорее всего, даже и не достиг земли, а сгорел в атмосфере. По научным меркам, ничего экстраординарного не случилось — тело, по всей видимости, было пару метров в диаметре. Такие на скорости в десятки тысяч километров в час пролетают над Землей сотнями — и разлетаясь на мелкие осколки, сгорают дотла. Что-то они зачастили, говорят горожане. Ведь только в субботу очевидцы наблюдали в небе еще один метеор. Но по словам астрономов, болидов не становится больше, просто они стали чаще попадать в объективы камер. Откуда эти небесные гости: из метеорного потока или сами по себе — еще предстоит выяснить. Бояться ярких болидов не стоит, уверяют ученые. Все крупные астероиды, которые могли бы привести к глобальной катастрофе, в ближайшие пару столетий Земле не угрожают. До и само падение метеоритов — лишь продолжение естественного формирования вселенной. Земля ведь тоже возникла из множества осколков небесных тел, которые объединились в голубую планету.