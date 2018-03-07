Перерождение: екатеринбурженка Катя стала Костей

Уже в 5 лет молодой человек понял, что в девичьем теле ему неуютно. Но, как выяснилось, у этого диссонанса есть конкретное название — трансгендерность. В интернете Костя узнал, что он не единственный на свете пленник чужого тела — и решил стремиться к гармонии. Выбрал мужское имя и попросил окружающих обращаться к себе только так. Тяжелее всего расставание с Катей переживали родители — но и они со временем смирились. Сам Костя к жизненным метаморфозам относится философски — даже соответствующий факультет выбрал. И уже с первых дней в университете рассказал одногруппникам — кто он такой. Философов, действительно, мало чем можно удивить. На Костю никто не косился — мол, его жизнь, его правила. Но осознать себя мужчиной оказалось проще, чем стать им официально. Юноше пришлось менять все документы: от свидетельства о рождении до водительских прав. Причем часть — через суд. ЗАГС, к примеру, отказывался регистрировать Костю без справки о смене пола. Пришлось подключать юристов, у которых уже наработана необходимая практика. Лишь спустя полтора года Константин официально появился на свет. Теперь готов и к мужскому труду, и к обороне. Как любой мужчина, Костя обязан встать на воинский учет. Если его признают годным, призывник обещает пойти в армию наравне со всеми. Правда, в военкомате засомневались. По словам врачей, они с подобными новобранцами уже сталкивались. Как правило, их признают негодными. Но каждый случай индивидуален. В любом случае, без дела Константин сидеть не собирается. Он хочет найти работу, возможно, даже неженский труд. Правда, чтобы все устроилась, эксперты кадрового рынка советуют ему не афишировать перемены в жизни. Что было, то прошло. Пока же Костя — администратор в салоне. Он хочет заработать на операцию по смене пола. Это единственное препятствие на пути к новой жизни. Ведь в душе Константин с Катей давно расстался.