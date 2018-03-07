Осторожно: ветер! На Урале объявлено штормовое предупреждение

Вспышка в темноте. Частный сектор на Вторчермете ночью освещали лишь искрящиеся провода. Линию электропередачи повредил штормовой ветер. Из-за него десятки домов и многие улицы остались без света. Впрочем, не только у местных, но и у всех горожан надежды на доброе утро буквально — ветром сдуло. Не иначе в честь праздника порывистый ветер преподнес уральской столице много «подарков». Так, в Академическом сдуло несколько светофоров. И хотя почти все работают, разглядеть, какой свет горит, сложно. Хронику шторма горожане составляют в социальных сетях. Вот сломанный флагшток перед Белым домом — символ страны из сугроба быстро убрали, чтобы повесить, когда ветер не стихнет. На Машинной обрушились строительные леса. Чтобы горожане не попали в беду, МЧС объявило штормовое предупреждение — и попросило по возможности отмечать 8ое марта дома. Однако даже ветер с порывами до 25 метров в секунду не смог погасить энтузиазм екатеринбуржцев. Горожане уверяют, у природы нет плохой погоды. Даже такая сойдет.