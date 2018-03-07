На «Большую перемену» отправились свердловские педагоги

На этот раз таланты продемонстрировала тысяча участников. Лучшие из лучших попали на гала-концерт. Организаторы признаются, они и не ожидали, что желающих поучаствовать будет так много. На фестиваль, главным партнером которого выступил Фонд Святой Екатерины, заявились не только педагоги школ, но и воспитатели, нянечки, библиотекари и даже сантехники. Благодаря этому на сцене родились совершенно неожиданные номера: от бойких народных танцев, до лиричных и мягких песен. Такое разнообразие заставило придумать сразу 35 номинаций — чтобы подарить как можно больше подарков. Но по словам участников конкурса, для них награда не главное. Важнее всплеск эмоцийи творческая энергия, которая поможет на работе.