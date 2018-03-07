На этот раз таланты продемонстрировала тысяча участников. Лучшие из лучших попали на гала-концерт. Организаторы признаются, они и не ожидали, что желающих поучаствовать будет так много. На фестиваль, главным партнером которого выступил Фонд Святой Екатерины, заявились не только педагоги школ, но и воспитатели, нянечки, библиотекари и даже сантехники. Благодаря этому на сцене родились совершенно неожиданные номера: от бойких народных танцев, до лиричных и мягких песен. Такое разнообразие заставило придумать сразу 35 номинаций — чтобы подарить как можно больше подарков. Но по словам участников конкурса, для них награда не главное. Важнее всплеск эмоцийи творческая энергия, которая поможет на работе.
На «Большую перемену» отправились свердловские педагоги
Так называется ежегодный творческий конкурс
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