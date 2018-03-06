Волонтерам Чемпионата мира по футболу запретили давать интервью

Делиться радостью волонтерам приходится по отмашке. Безудержное веселье по случаю ста дней до Мундиаля — от греха подальше — держат в строгих рамках. Подробностей подготовки к событию десятилетия, как государственную тайну, никто не раскрывает. Дефицит информации участники праздника с лихвой компенсируют эмоциями. Стесняться некого — на Плотинке, кроме нескольких любопытных прохожих, собрались все свои. Тут примерно поровну волонтеров и прессы. Когда журналистам, наконец, разрешили пообщаться с добровольцами, те заверили — пропустить церемонию не могли. Болеют футболом даже студенты из Сенегала. С холодного Урала они летом, говорят, ни ногой. Ведь в Екатеринбурге за выход в плей-офф чемпионата будет бороться их сборная. Кричалку фанаты уже приготовили. А российские болельщики разучивают не слова, а движения. Усидеть не месте все равно не получится. Но пока — за сто дней до Мундиаля — спортивный дух в горожанах еще не так силен, как хотелось бы. Думая о предстоящем чемпионате, широко улыбается разве что лицо Мундиаля — гонщик Сергей Карякин. Послы и волонтеры уверены, в июне улыбаться будут не только они, но и все горожане. Чемпионат мира — настоящий праздник. Но его подробности, как водится — неэфирная информация.