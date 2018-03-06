Владимир Путин стал героем футбольного видеролика

Президент запустил обратный отсчет до Чемпионата мира по футболу в России

В ролике, который сегодня появился в сети, предупреждают — до главного спортивного события года осталось чуть больше трех месяцев. В честь красивой даты мячи набивают известные спортсмены и футболисты. Летом в Россию съедутся сборные из десятков стран мира. Подготовка к этому грандиозному событию уже вышла на финишную прямую. В Екатеринбурге, в частности, площадка Мундиаля уже сдана. Осталось благоустроить гостевые маршруты и навести на город лоск. Этим займутся, когда растает снег.

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