Владимир Путин стал героем футбольного видеролика

В ролике, который сегодня появился в сети, предупреждают — до главного спортивного события года осталось чуть больше трех месяцев. В честь красивой даты мячи набивают известные спортсмены и футболисты. Летом в Россию съедутся сборные из десятков стран мира. Подготовка к этому грандиозному событию уже вышла на финишную прямую. В Екатеринбурге, в частности, площадка Мундиаля уже сдана. Осталось благоустроить гостевые маршруты и навести на город лоск. Этим займутся, когда растает снег.