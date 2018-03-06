В Екатеринбурге простились с бывшим вице-мэром Евгением Липовичем

Театр драмы, где прощаются с Евгением Липовичем, сегодня полностью оправдывает свое название. Скоропостижная кончина бывшего вице-мэра потрясла город. Те, кто его знал, не могут сдержать слез и, кажется, до сих пор не верят, что Евгения Ефимовича больше нет. Но ошибки, к несчастью, нет. Евгений Липович ушел в возрасте 60 лет, оставив после себя десятки проектов и идей, как улучшить жизнь горожан. Больше 10 лет отвечая за благоустройство, транспорт и экологию, чиновник изменил взгляд на привычные вещи. Именно благодаря ему Екатеринбург стал городом для людей, а не машин. К примеру, Евгений Липович первым взялся за развитие велоинфраструктуры и затеял реформу общественного транспорта. В жизни же защитник пешеходов и гроза дорожников, по словам его близких, был очень добродушным и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь. С особой теплотой его вспоминают не только в администрации города, но и на заводе керамических изделий, который Евгений Ефимович возглавлял десятки лет. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Самый яркий чиновник города был весьма творческой личностью — сочинял песни и играл на гитаре. Песню Старик Евгений Ефимович исполнил в конце 70-х, на самом первом фестивале целинной песни «Знаменка». Это тоже его детище, без которого сейчас невозможно представить стройотрядовской жизни. Песни самого Евгения Ефимовича тоже стали гимнами стройотрядовцев. Их исполнили на церемонии прощания — на вечную память о легендарном горожанине.