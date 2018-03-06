Центр Екатеринбурга перекрыли из-за приезда Владимира Путина

О том, что в Екатеринбург сегодня приедет президент, горожанам еще рано утром поведали пробки. Чтобы добраться до центра, многие потратили двое больше обычного времени. Вдоль гостевого маршрута на каждом перекрестке стоят постовые, а улицы время от времени перекрывают ради кортежа. Визит президента перекроил планы многих горожан. Так, игроки футбольного клуба «Урал» как раз сегодня планировали впервые побывать на обновленном Центральном стадионе. Но в последний момент встреча отменилась — власти региона подумали, что глава государства захочет осмотреть Екатеринбург-Арену и оценить готовность города к Чемпионату мира. А вот участники кинофестиваля «Человек труда» напротив ждали Путина еще с прошлой недели. Однако на церемонию пришел только его полномочный представитель. Но и Игорь Холманских кульминации фестиваля не дождался — он покидает зал раньше запланированного, чтобы встретить главу государства в аэропорту. Борт номер один приземлился в Кольцово в два часа дня. Оттуда Владимир Путин сразу полетел в Нижний Тагил. Лейтмотив визита президента на Урал — тема человека труда. В Тагиле Владимир Путин осмотрел цеха Уралвагонзавода — предприятия, где зародилось движение рабочих — и произнес речь на форуме рабочей молодежи. На встрече с нею он рассказал, какие кадры нужны стране. Беседа с молодежью продлилась недолго. Президент торопился в Екатеринбург, чтобы провести здесь совещание с представителями крупных промышленных предприятий и учебных заведений. На повестке дня — вопрос развития среднего профессионального образования. Ради этого участникам пришлось остаться сверхурочно — на данный момент заседание еще не началось.