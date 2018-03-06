Трудно не заметить: полицейские подарили школьникам светоотражатели

За прошлый год в темноте под колеса попали полсотни детей и подростков

Крохотные маячки могли бы предотвратить аварии. Заметить фликеры водитель может с расстояния в несколько сотен метров. Тогда шансов успеть затормозить будет гораздо больше. Автоинспекторы советуют повесить маячки всем, кто передвигается вдоль дорог в темное время суток. Ведь сейчас статистика неутешительна — в 2017-ом водители не заметили в темноте сразу три сотни пешеходов. Чтобы обезопасить детей, полицейские подготовили около четырех тысяч световозвращающих элементов. Сделать это удалось благодаря поддержке Фонда святой Екатерины. И это — только начало сотрудничества. Занятия по безопасности проведут и в школах.

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