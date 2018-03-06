Платная вода? На Сибирском тракте берут деньги за пользование родником

Эту контрольную закупку снимает скрытая камера. Чистый эксперимент мы начинаем под прикрытием — чтобы продавец не бросился наутек. Почем литр природной воды — спрашиваем в первую очередь. Но ответ удивляет — бесплатно. Мол, здесь принимают не плату, а пожертвования. Иван объясняет: мол, этот родник он благоустроил вместе с соседом — погода заставила. Труба источника перемерзла и вода пошла на спад. Да так, что дотянуться до нее мог не каждый. Выход приятели нашли быстро — привезли насос, которым теперь пользуется вся округа. Но прежде — проделали за горожан всю грязную работу. По словам водолея, поддерживает порядок у родника он на благотворительной основе — чистит колодец, собирает вокруг него мусор. За что местные ему очень благодарны. Но не всем горожанам эта идея пришлась по душе. Инициатива оказалась наказуема. Один из посетителей расценил ее как незаконное предпринимательство. И пожаловался в администрацию. Там объясняют: заниматься благоустройством родника без разрешения мужчина не имел права, а уж тем более брать за воду деньги. Чиновники отправили на родник свою проверку. Но на месте никого не застали, поэтому жалобу передадут в МВД и уже полицейские будут выяснять, кто мутит воду. Предприимчивым друзьям, скорее всего, теперь грозит штраф, ну, а посетители родника рискуют остаться без насоса.