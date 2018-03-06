Невозможно спать: соседи ремонтной мастерской сходят с ума от шума

Раздражающий шум появился полтора месяца назад. Особенно тяжело в выходные, когда семья дома. Александр пытался было договориться и с мастерской, и с управляющей компанией. На словах обещали пойти на встречу, но на деле — ничего не изменилось. Помимо заточки ножей здесь изготавливают дубликаты ключей и ремонтируют обувь. Все процедуры достаточно шумные. Это понимают и сами работники. Но, уверяют, помочь ничем не могут. О жалобе предприниматели слышали. Арендодатель даже хотела поговорить с рабочими, но, говорит, времени не было. Правда, после нашего внимания к проблеме оно тут же нашлось. Мастерской стоит прислушаться к жителям — говорят юристы. Когда коммерсанты соседствуют с жителями, закон встает на сторону последних. Жители уже обратились в РПН с соответствующим заявлением. поэтому владельцу мастерской следует решить вопрос с шумоизоляцией, не дожидаясь визита санитарных врачей, либо подыскивать другое помещение.