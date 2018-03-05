Венеция в Екатеринбурге: на Сортировке целый квартал ушел под воду

Из-за коммунальной аварии собралась огромная пробка

Вперед — и с песней — автомобилисты вливаются в поток машин, плывущих по Сортировке. Сразу несколько улиц здесь превратились в реки. Выйти сухими из воды удалось немногим. Вода на Расточной начала прибывать в семь утра. Как выяснилось позже, неподалеку прорвало трубопровод большого диаметра. Поток хлынул в низину — и затопил важную транспортную артерию, перешеек между городом и Серовским трактом. Тут же образовалась длинная пробка, в которой людям пришлось стоять по полчаса. Многие из-за этого опоздали на работу. Жители окрестных домов об аварии узнали, открыв краны. Они с раннего утра сидят без холодной воды. Рабочие несколько часов пытаются вернуть коммунальную реку в мирное русло. Для начала нужно отыскать и прочистить ливневки. Но вручную разгрести столько проблем непросто. Колодцы завалило снегом. Вызвали экскаватор. После того, как воду спустили в канализацию, на место прибыла аварийная бригада. Рабочие пытаются докопаться до источника проблемы — и залатать трубу. Однако сроки устранения аварии коммунальщики назвать пока не решаются. Лишь обещают сделать это как можно быстрее. До этого момента горожане без воды не останутся — ее будут подвозить на автоцистерне.

Также в разделе ЧП

Трагедия на Сиреневом бульваре: в пожаре погибли трое детей
19.02.2018
Трагедия на Сиреневом бульваре: в пожаре погибли трое детей
300 рублей дороже жизни? МЧС рекомендует купить спасительный прибор
26.02.2018
300 рублей дороже жизни? МЧС рекомендует купить спасительный прибор
В Екатеринбурге водитель потерял сознание прямо во время движения
26.02.2018
В Екатеринбурге водитель потерял сознание прямо во время движения
Докатилась до больницы: женщина сломала позвоночник, вылетев на бублике с трассы
29.01.2018
Докатилась до больницы: женщина сломала позвоночник, вылетев на бублике с трассы
Вчера
Венеция в Екатеринбурге: на Сортировке целый квартал ушел под воду