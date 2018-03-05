Венеция в Екатеринбурге: на Сортировке целый квартал ушел под воду

Вперед — и с песней — автомобилисты вливаются в поток машин, плывущих по Сортировке. Сразу несколько улиц здесь превратились в реки. Выйти сухими из воды удалось немногим. Вода на Расточной начала прибывать в семь утра. Как выяснилось позже, неподалеку прорвало трубопровод большого диаметра. Поток хлынул в низину — и затопил важную транспортную артерию, перешеек между городом и Серовским трактом. Тут же образовалась длинная пробка, в которой людям пришлось стоять по полчаса. Многие из-за этого опоздали на работу. Жители окрестных домов об аварии узнали, открыв краны. Они с раннего утра сидят без холодной воды. Рабочие несколько часов пытаются вернуть коммунальную реку в мирное русло. Для начала нужно отыскать и прочистить ливневки. Но вручную разгрести столько проблем непросто. Колодцы завалило снегом. Вызвали экскаватор. После того, как воду спустили в канализацию, на место прибыла аварийная бригада. Рабочие пытаются докопаться до источника проблемы — и залатать трубу. Однако сроки устранения аварии коммунальщики назвать пока не решаются. Лишь обещают сделать это как можно быстрее. До этого момента горожане без воды не останутся — ее будут подвозить на автоцистерне.