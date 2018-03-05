В Екатеринбурге устроили танцевальный баттл для собак

Изящно кружиться на паркете четвероногим танцорам помогает не музыка, а команды хозяина. Чтобы движения от зубов отскакивали, а зрители не отвлекали, лохматые артисты тренируются каждый день. Даже перед выходом на сцену они продолжают отрабатывать па. Но, по словам наставников, животным такая нагрузка только в радость. Но сейчас они танцуют не только ради похвалы от владельцев. В области впервые прошли данс-соревнования среди псов. Участников немного — на Урале четвероногих танцоров пока не наберется и двух десятков. Но даже среди них есть настоящие самородки, которые представляют нашу страну на чемпионатах Европы и мира. И это — заслуга их прямоходящих тренеров. В танцах с собаками все равны. Здесь не важны породы и родословные, рост и возраст. Главное — талант. Когда Ёрику было пять месяцев, его подобрала на улице Евгения. Очень скоро малыш стал выступать на большой сцене. В этих танцах в образ, как правило, входят только люди. У собак приветствуется естественная красота. Это еще и требование безопасности — чтобы танцоры не заработали тепловой удар. Оценить их мастерство приехала чемпионка Европы и мира Полина Ильина. Призы за победу вручают и людям и собакам. Но главной наградой для лучших танцоров является приглашение на чемпионаты Европы и мира.