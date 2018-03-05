Сурдопереводчица из Екатеринбурга переводит песни для глухих людей

Видеть, о чем поют. Хит Макса Барских Екатерина объясняет на пальцах. Девушка старается донести смысл песни до тех, кто всегда живет в тишине. Причем сама она не глухая. Выучить жестовый язык Екатерину подвигла работа. В страховой компании она часто сталкивалась с тем, что слабослышащих никто не понимает. Девушка нашла единомышленников, учителя и вскоре — запела. Руками. Ее первый клип собрал уже девять тысяч просмотров. Ведь сурдопереводчик начала с интернет-сенсации — песни Ольги Бузовой. Но первый блин оказался комом. По мнению слабослышащих зрителей, Екатерина увлеклась переводом слов и забыла о чувствах. Теперь, чтобы донести смысл песни, Екатерина готовится не одну неделю. Сначала вместе с преподавателем разучивает текст — подбирает подходящие жесты. Потом перед зеркалом ищет эмоции. Здесь важно не только синхронно переводить фразы, но и правильно двигать руками. Впрочем, на ближайшие годы Екатерине и отечественных хитов хватит. Сейчас она пытается перевести на язык жестов классиков бардовской песни и рока — Земфиру и Владимира Высоцкого.