Новая история Демидовых: свердловский архив пишет летопись великой династии

Специалисты собирают историю по крупицам

Исторические акты разбросаны по всей России и Европе. Перед историками поставили непростую задачу — бросить все силы на поиск и анализ документов о жизни Демидовых. Ведь эти данные помогут восстановить историю всей уральской промышленности. Чтобы получить необходимые бумаги, свердловский архив ведет переговоры с коллегами других российских городов. Такими как Тула, Ярославль и Нижний Новгород. Но след Демидовых нашелся и в других странах — к примеру, в Финляндии и Италии. Предполагается, что на поиск нужных документов придется потратить несколько лет.

Также в разделе Общество

Спит под тремя одеялами: на Птицефабрике пенсионерка поселилась в уличном лотке
20.02.2018
Спит под тремя одеялами: на Птицефабрике пенсионерка поселилась в уличном лотке
Переписка с педофилом: 13-летняя девочка стала жертвой интернет-извращенца
27.04.2016
Переписка с педофилом: 13-летняя девочка стала жертвой интернет-извращенца
Новый причал: отряд «Каравелла» отмечает новоселье
28.02.2018
Новый причал: отряд «Каравелла» отмечает новоселье
Отряд «Каравелла» ищет художника, который вернет им картину-талисман
25.01.2018
Отряд «Каравелла» ищет художника, который вернет им картину-талисман
Вчера
Новая история Демидовых: свердловский архив пишет летопись великой династии