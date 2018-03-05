Новая история Демидовых: свердловский архив пишет летопись великой династии

Исторические акты разбросаны по всей России и Европе. Перед историками поставили непростую задачу — бросить все силы на поиск и анализ документов о жизни Демидовых. Ведь эти данные помогут восстановить историю всей уральской промышленности. Чтобы получить необходимые бумаги, свердловский архив ведет переговоры с коллегами других российских городов. Такими как Тула, Ярославль и Нижний Новгород. Но след Демидовых нашелся и в других странах — к примеру, в Финляндии и Италии. Предполагается, что на поиск нужных документов придется потратить несколько лет.