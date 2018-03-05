Не заметил смерти: на Уралмаше трамвай насмерть сбил пожилого мужчину

На записи видно, как пожилой мужчина вместе со своей женой переходят дорогу по пешеходному переходу. Пенсионер прямо с проезжей части шагает на трамвайные рельсы, не убедившись, что дорога пуста. Его жена заметила трамвай и пыталась было окликнуть мужа, но тот, замешкавшись, остался стоять на рельсах. Водитель трамвая, по всей видимости, не увидела пешеходов из-за тополей. Так что состав переехал мужчину на скорости. Пострадавший скончался прямо под колесами, еще до приезда скорой помощи.