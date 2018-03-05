На Химмаше больше месяца не показывают телевизоры

ТВ-сигнал пропал в начале февраля. С тех пор жалуются жители, они пребывают в информационных потемках. Одно радует, счета за эту услугу не выставляют. Некоторые умельцы подсоединили самодельные антенны. Правда, качество оставляет желать лучшего. Да и каналов раз, два и обчелся. Остальные соседи ждут, когда сигнал вновь появится. И жалуются: уже все приемлемые сроки ремонта истекли, когда выяснилось, что восстанавливать кабель им будто бы не собираются вовсе. Однако связисты эту информацию сразу опровергли. Пока факт расселения не будет подтвержден, услуга будет оказываться. Оказалось, проблема в том, что директор общежития, на крыше которого установлено вышедшее из строя оборудование, не пускает ремонтников. Однако если в ближайшее время вопрос телетрансляций не уладится, жителям следует обратиться с жалобой на директора общежития в прокуратуру. Никто не вправе лишать горожан возможности получать информацию, прикрываясь интересами частной собственности.