Екатеринбург прощается с бывшим вице-мэром Евгением Липовичем

По словам коллег и тех, кто знал Евгения Ефимовича, он был одним из самых ярких чиновников Екатеринбурга. Он четко представлял, как должен развиваться город и что для этого нужно сделать. Именно Липович в свое время начал реформу транспортной системы уральской столицы. Она в его представлении в будущем должна стать городом для пешеходов, где в приоритете экологичные виды транспорта — трамваи и велосипеды. Этими вопросами в качестве чиновника Евгений Ефимович занимался 10 лет. После себя он оставил не только интересные проекты развития Екатеринбурга, но и «Знаменку ". Немногие знают, что Евгений Ефимович, поклонник стройотрядовского движения и музыки, стоял у истоков этого фестиваля бардовской песни. Прощание с Евгением Липовичем состоится завтра в театре драмы, начало в 11 часов.