Екатеринбург прощается с бывшим вице-мэром Евгением Липовичем

Экс-чиновник долгое время отвечал за благоустройство и транспортное развитие Екатеринбурга

По словам коллег и тех, кто знал Евгения Ефимовича, он был одним из самых ярких чиновников Екатеринбурга. Он четко представлял, как должен развиваться город и что для этого нужно сделать. Именно Липович в свое время начал реформу транспортной системы уральской столицы. Она в его представлении в будущем должна стать городом для пешеходов, где в приоритете экологичные виды транспорта — трамваи и велосипеды. Этими вопросами в качестве чиновника Евгений Ефимович занимался 10 лет. После себя он оставил не только интересные проекты развития Екатеринбурга, но и «Знаменку ". Немногие знают, что Евгений Ефимович, поклонник стройотрядовского движения и музыки, стоял у истоков этого фестиваля бардовской песни. Прощание с Евгением Липовичем состоится завтра в театре драмы, начало в 11 часов.

Также в разделе Лица

89-летняя пенсионерка на улице продает сказки, чтобы выпустить свою новую книгу
29.01.2018
89-летняя пенсионерка на улице продает сказки, чтобы выпустить свою новую книгу
Сибирёву в печать! Уральская сказочница выпускает сборник мечты
01.03.2018
Сибирёву в печать! Уральская сказочница выпускает сборник мечты
Звёздная жизнь: сказочницу Веру Сибирёву сняли в «Ералаше»
12.02.2018
Звёздная жизнь: сказочницу Веру Сибирёву сняли в «Ералаше»
Уличная сказочница Вера Сибирёва провела первую автограф-сессию
05.02.2018
Уличная сказочница Вера Сибирёва провела первую автограф-сессию
Вчера
Екатеринбург прощается с бывшим вице-мэром Евгением Липовичем