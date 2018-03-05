Чего никогда не увидят туристы? Изнанка гостевого маршрута в Екатеринбурге

Теперь дом камнереза Трапезникова сам выглядит как ограненный самородок. При реставрации старые бревна отшлифовали, а узорчатую изгородь поправили — чтобы шедевр деревянного зодчества не стыдно было показать приезжим. Но дальше фасада лучше не заглядывать. Ведь обратная сторона гостевого маршрута выглядит так. Разбитые окна, отвалившаяся резьба и запустение. Внутри памятник культуры и вовсе выглядит на свой возраст. Это здание, считающееся объектом культурного наследия, находится в самом центре. Мимо него, кажется, не пройдет ни один гость Чемпионата мира по футболу. Международное событие и стало поводом привести дом в порядок. Однако почему памятнику лишь припудрили лицо, неясно. Ведь, например, соседний дом Кудрина отремонтировали от и до. К приезду гостей, судя по всему, капитально отремонтировали лишь те здания, куда приезжие обязательно зайдут. К примеру, музей Метенкова обновился и внутри, и снаружи, даже крыша у дома новая. Его культурное наследие — старинные ворота и лестницы — были воссозданы еще в прошлом веке, теперь же их лишь подкрасили. Дому Трапезникова об этом пока остается лишь мечтать. Но именно из-за такой выборочной реконструкции власти из 15 выбранных памятников отремонтировали 17: на 2 больше, чем планировалось. Ведь для гостей Мундиаля в приоритете все-таки фасады. Их основной интерес сосредоточен в районе центрального стадиона.