Весна под звуки Иоганна Баха: в филармонии открылся Бах-фест

Этот дирижер может удивить даже самого искушённого слушателя. Немец Альбрехт Ханс-Йорг зажигает публику одним своим видом — он не только феерично управляет оркестром, но и сам танцует под его аккомпанемент. Признается, рад стараться для благодарной публики. На этом Бах-фесте Альбрехт — хэдлайнер, главная звезда — он будет выступать на протяжении всего фестиваля. Причем, на этот раз сыграют здесь вопреки названию не только Баха, в программе: Вивальди, Гендель и другие классики. В первый день на одной сцене споются оркестр, хор и орган. Но подготовку сложнейшего номера у музыкантов было всего 3 дня. Поэтому творить приходится на ходу. Музыка Баха на фестивале прозвучит в многоголосье. Ее исполнит и орган, и скрипки, и виолончели. И впервые, услышать фестивальные номера смогут не только в Екатеринбурге, но и в его окрестностях. Музыкальные туры встретят Каменск-Уральский, Ревда, Верхняя Пышма, Первоуральск и Алапаевск. Ну, а пока Бах-Фест принимает Екатеринбург. Музыку 17-го века в филармонии можно услышать до конца марта.