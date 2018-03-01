В доме на Шефской шлют счета умершему квартиранту

В неприватизированной квартире никто не живет вот уже 4-й год

Умершему хозяину поступают коммунальные счета. Уже набежало 140 тысяч рублей долга, что беспокоит соседей. Дошло до абсурда: в пустующую квартиру пришло уведомление об отключении электроэнергии за долги. Соседи недоумевают, почему про жилье забыли. Подвижки в этом вопросе произошли в прошлом году. Проверять оборудование в дом пришли газовщики. Но, как выяснилось, чиновники квартирами не разбрасываются. Объясняют, процесс передачи жилья в собственность муниципалитета не быстрый.

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