Сибирёву в печать! Уральская сказочница выпускает сборник мечты

Сказка Веры Сибиревой очень скоро станет явью. Мечта всей её жизни — сборник собственных произведений с иллюстрациями покойной дочери — начала сбываться. О бабушке, продававшей удмуртские сказы на улице, всего за месяц узнала вся страна. Вера Васильевна получила предложения от десятка издательств из разных стран. Но выбор пал на екатеринбуржскую типографию. Сегодня сказочница, наконец, заключила договор с издательством. Вера Васильевна передала тексты сказов и все иллюстрации, которые пришлось в спешке дорисовывать. Работе не помешал даже перелом руки, полученный по пути в магазин. Правда, тираж в договоре пока указывать не стали. У бабушки в планах — выпустить тысячу экземпляров. Но денег, вырученных с уличных продаж, хватает только на сотню. Чтобы мечта Веры Сибиревой сбылась полностью, без помощи неравнодушных не обойтись. Бабушка открыла счет, куда все желающие теперь могут переводить деньги на издание сборника. Маленькая же брошюрка сказов, с которой все началось, есть в электронном доступе. На издание полного сборника сказок уйдет пара месяцев. Это время самая популярная бабушка страны собирается провести без суеты, в которой жила последние недели.

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