Проклятое место: на перевале Дятлова пропал турист из Екатеринбурга

Его поисками сейчас заняты спасатели. По одной из версий, пропавший турист является судьей свердловского областного суда. О пропаже мужчины в МЧС сообщила его жена. Причем, появившуюся в СМИ информацию, о том, что турист уже найден живым, спасатели не подтверждают. По их данным, поисковая спецоперация продолжается. Воздушной и наземной группировкам предстоит преодолеть путь в 200 километров. Погодные условия на перевале сейчас непростые. Поискам мешают глубокие сугробы и сильный ветер.