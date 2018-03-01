Проклятое место: на перевале Дятлова пропал турист из Екатеринбурга

Александр Андреев отправился в одиночный поход, но в назначенный день на связь не вышел

Его поисками сейчас заняты спасатели. По одной из версий, пропавший турист является судьей свердловского областного суда. О пропаже мужчины в МЧС сообщила его жена. Причем, появившуюся в СМИ информацию, о том, что турист уже найден живым, спасатели не подтверждают. По их данным, поисковая спецоперация продолжается. Воздушной и наземной группировкам предстоит преодолеть путь в 200 километров. Погодные условия на перевале сейчас непростые. Поискам мешают глубокие сугробы и сильный ветер.

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