Послание Путина Федеральному Собранию разобрали на цитаты

Это Послание стало самым длинным в истории. За два часа Президент успел озвучить ключевые задачи в области экономики, финансов, демографии, строительства и трудоустройства. Так, по словам Владимира Путина, нужно обеспечить семьи яслями, снизить ставку по ипотеке до семи процентов годовых и перестроить систему занятости населения. Но эффект разорвавшейся бомбы произвела презентация новейшего вооружения, созданного в России — ракетного комплекса Сармат, ракеты на ядерном топливе неограниченной дальности и стратегической подводной лодки. Интернет тут же отреагировал сотнями шуток и мемов. На одних президент «оседлал» новые ракеты, на других — оружие сравнивают с кораблями из Звездных войн. Впрочем, сам Путин заверил, что эти разработки созданы не для наступательных операций, а для обороны. Чем заслужил еще одно сравнение.