Осторожно, двери закрываются: в Екатеринбурге закроют три станции метро

Станции от «Площади 1905 года» до «Проспекта Космонавтов» будут работать в обычном режиме. А вот «Геологическая» свои двери откроет только 12 марта. Во время ее плановых каникул под землей развернутся строительные работы. На станции будет сделан еще один выход — прямо в торговый центр «Гринвич». Такая задумка у бизнесменов появилась давно — план согласовали еще 5 лет назад, но до воплощения дошли только в этом году. Как ожидают в метрополитене, нововведение значительно увеличит пропускную способность станции. И разгрузит наземный общественный транспорт.