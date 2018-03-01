Город не спит: двойная жизнь актеров травести-шоу

Сценический образ Тимура Кидрачева — Кира Богема — эпатажная алкольвица, любящая шикарные вещи, безумные танцы и громкие песни. То, что сцена — его призвание, Тимур понял еще в детстве. Он дебютировал в коллективе «Дети Планеты», окончил филармонию и поступил в театральный институт. Цензуры на таких вечеринках нет, поэтому выражений Кира Богема особо не выбирает. Хотя это не так просто, как кажется.