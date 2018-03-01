Город не спит: двойная жизнь актеров травести-шоу

Днем он — мужчина, ночью – женщина. История Киры Богемы

Сценический образ Тимура Кидрачева — Кира Богема — эпатажная алкольвица, любящая шикарные вещи, безумные танцы и громкие песни. То, что сцена — его призвание, Тимур понял еще в детстве. Он дебютировал в коллективе «Дети Планеты», окончил филармонию и поступил в театральный институт. Цензуры на таких вечеринках нет, поэтому выражений Кира Богема особо не выбирает. Хотя это не так просто, как кажется.

Также в разделе Проекты

Город не спит: ночной рейд патрульно-постовой службы
22.02.2018
Город не спит: ночной рейд патрульно-постовой службы
Город не спит: что происходит в метро после заката?
01.02.2018
Город не спит: что происходит в метро после заката?
ЭКСПО 2025, предок Киркорова или снос телебашни? Выбираем главную сенсацию 2017
25.12.2017
ЭКСПО 2025, предок Киркорова или снос телебашни? Выбираем главную сенсацию 2017
Телевизионная премия 41 канала: «Достижение года 2017»
19.12.2017
Телевизионная премия 41 канала: «Достижение года 2017»
Вчера
Город не спит: двойная жизнь актеров травести-шоу