36-летний студент подал в суд на известного адвоката из-за возраста

Студент-юрист, обвиняет в дискриминации адвокатскую контору. Он пытался устроиться на вакантное место помощника, но получил отказ. Соискатель якобы не подошел по возрасту. Раз так — будущий юрист решил применить полученные в вузе знания на практике. Он потребовал от адвоката, отклонившего его резюме, письменных объяснений и признания в нарушении прав. Сам же пригрозил оглаской в СМИ и подал иск в суд. Пять баллов, оценивают действия Антона ответчики — правда, говорят, не за основы юриспруденции, а за пиар. В районном суде студент дело проиграл. Сегодня новая попытка — «пересдача» в апелляционной инстанции. И вновь отказ. Впрочем, даже из такой проигрышной ситуации Антон смог вынести полезные уроки: судья несколько раз консультировала истца по правилам ведения процесса. Из-за проигрыша Антон не расстроился: для него это бесценный опыт. Теперь студент планирует помогать другим людям защищать права в трудовых спорах. Впрочем, ставить точку в своем споре с конторой Антон пока не собирается. Он планирует пройти все инстанции, вплоть до Конституционного суда. Глядишь — пригодится в будущей работе.