Живая победа 2.0: возвращение фотопроекта, оживляющего военные снимки

Одним движением кисти Светлана возвращает своих моделей в прошлое. Превращает их в солдат, медсестер или артистов времен Великой Отечественной. Но грим — только начало. Каждому герою предстоит масштабная фотосессия, которая оживит историю. Старинные снимки с собой приносят сами модели. На них — их бабушки, дедушки и другие родственники, жившие в 40-х и 50-х годах. Спустя полвека военные образы оживают благодаря проекту Живая Победа. Но сегодня на площадке особенный снимок. На нем — скульптор Вера Мухина, подарившая миру «Рабочего и Колхозницу». В ее роль пытается вжиться актриса Ирма Арент. Реконструкции военных кадров в Екатеринбурге проводят уже второй год подряд. На этот раз авторы проекта решили расширить границы и отправились в города Урала. Там тоже нашлось множество желающих повторить застывший момент истории. Так, Виктор из Каменска-Уральского принес фотографию деда. Правда, признался — о нем он практически ничего не знает. Кем были их предки, многие участники узнают только благодаря подготовке к съемкам. Организаторы признаются: это и есть главная цель проекта — вспомнить историю. Проникнуться духом прошлого моделям помогает старинная техника. Фотографии реконструируют с помощи камеры 19 века. Благодаря этому их буквально не отличить от оригинала. Стильный проект уже оценили модные журналы. Две фотографии «Живой Победы» опубликовал итальянский Вог. Но на этом авторы останавливаться не намерены. С февраля по май команда фотохудожников посетит еще 8 городов на Урале, в которые эвакуировали известных людей. Следующая остановка — в Ирбите, где организаторы попытаются воссоздать историю знаменитого мотоциклиста Бориса Зефирова.