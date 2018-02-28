В центре Екатеринбурга ночью показательно боролись со снегом

Разгребать тонны осадков, выпавших всего за сутки, придется не один день

И дело не только в количестве. Уборке сильно мешают припаркованные вдоль дорог автомобили. Несмотря на препятствия, за минувшие сутки с улиц города было вывезено больше восьми тысяч тонн снега. На дороги, а кое-где — и на тротуары вышел практически весь городской парк техники — больше трехсот грейдеров и тракторов с мётлами. Там, где машинам не пройти, за лопаты берутся рабочие — они вручную скидывали снег с обочин под ковши. Чтобы уборке не мешали припаркованные на дорогах автомобилисты, коммунальные колонны сопровождали экипажи ДПС. Они эвакуировали транспорт, оставленный в неположенном месте. Задача на день — промести тротуары, вывезти снежные валы и посыпать дороги антигололедной смесью.

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