В Карпинске у супругов внезапно забрали пятерых детей

Чьи права тут нарушаются — большой вопрос. Сотрудники опеки и полицейские пришли к многодетной семье, чтобы забрать всех пятерых малышей! Те, по словам растерянных родителей, из родного дома уходили в истерике. Теперь впору плакать родителям — взрослые не понимают, в чем провинились. Никаких постановлений об изъятии им не предоставили. Претензии соцработники высказывали лишь на словах. Сперва им не понравилось, что в доме мало еды, потом отца заподозрили в избиении чад. Как утверждает местная опека, информацию об избиении они получили от полиции. Якобы в дежурную часть на папу пожаловался старший сын. Этого хватило, чтобы разлучить родителей и детей — для их же безопасности. Все бы ничего, говорят родители — но детей у Савченко забирают уже во второй раз. 5 лет назад родителей уже подозревали в том, что они били детей, заставляли их воровать и плохо кормили. Как и тогда, претензии соцработников матери кажутся надуманными. Однако в больнице, куда доставили малышей, рассказали, что те были голодны. Дети попросили еды и признались, что мама их плохо кормит, а папа бьет. Увидеться с детьми родителям пока не разрешают- нужно специальное распоряжение органов опеки. Ее сотрудники пока предложили маме написать заявление о помещении чад в реабилитационный центр. Однако общественники считают это уловкой, которая развяжет соцработникам руки. Пока не ясно — законно ли изъятие. Поэтому сперва общественники собираются разобраться в ситуации — они пообещали оказать семье юридическую помощь. Если действия опеки покажутся им неправомерными, то детей в семью будут возвращать с помощью прокуратуры.