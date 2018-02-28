Тепло дорогого стоит: жители микрорайона Кольцово оспаривают суммы в квитанциях

Сравнив нынешнюю квитанцию с предыдущей, жители обнаружили корень зла. Оказывается, подорожала лишь одна услуга. Получается топить стали сильнее, но это никак не ощущается — возмущаются жители. Как замерзали в угловых квартирах, так и продолжают мерзнуть. Но платить почему-то должны больше. Еще большее недоумение вызывают коммунальные расчеты. Создается впечатление, что в управляющих компаниях напрочь игнорируют показания теплосчетчиков. Дошло до того, что сами жильцы подручными средствами утепляют теплотрассу, лишенную изоляции. А ответа на претензию от коммунальщиков нет. С нами в управляющей компании общаться тоже не захотели, сославшись на занятость начальства. Юристы же рекомендуют жаловаться сразу в департамент жилищного надзора. К заявлению нужно обязательно приложить копии коммунальных квитанций. Это и послужит основанием для проведения проверки. В случае выявления нарушений коммунальщикам грозит наказание от штрафа до лишения лицензии, в зависимости от тяжести вины.