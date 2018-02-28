Пятая часть алкоголя в Свердловской области некачественная

Это выяснил в ходе проверок Роспотребнадзор

Согласно статистике за прошлый год, правоохранители изъяли из оборота 3 тысячи 230 литров спиртного. Лабораторные исследования показали, что почти 20 процентов от общего объема алкоголя не соответствует нормам. Так, в водке часто обнаруживают посторонние включения и осадок. У коньяков хромает внешний вид, вкус и букет. Ведь чтобы сэкономить, производитель порой заменяет качественные спирты на спирт с меньшим сроком выдержки. На уловки зачастую идут и виноделы, заменяя виноматериал спиртовым раствором! В лучшем случае потребителям такого суррогата грозит тяжелое похмелье, в худшем — серьезное отравление. Поэтому эксперты советуют покупать спиртное в проверенных магазинах и обращать внимание на вкус и запах продукта

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Пятая часть алкоголя в Свердловской области некачественная